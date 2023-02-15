Кейн, Маркиз де Грамон и другие — на персональных постерах «Джона Уика 4»

Lionsgate поделилась персональными постерами героев боевика «Джон Уик 4». На изображениях — Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн, Хироюки Санада и другие актёры в образах своих персонажей. А промокадр с самим Джоном в исполнении Киану Ривза презентовали совсем недавно — 13 февраля.

Новый трейлер ленты выходит завтра, 16 февраля.

Персональные постеры центральных героев боевика «Джон Уик 4»

Кейн

Фото: Lionsgate

Маркиз де Грамон

Фото: Lionsgate

Уинстон

Фото: Lionsgate

Симадзу

Фото: Lionsgate

Имя персонажа неизвестно

Фото: Lionsgate

Килла

Фото: Lionsgate

Тракер

Фото: Lionsgate

Акира

Фото: Lionsgate

Король «Боулер»

Фото: Lionsgate

Харон

Фото: Lionsgate

«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью. Однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности. Авторы обещают, что квадриквел станет самым зрелищным фильмом в серии.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. Ранее Киану Ривз заявил, что четвёртая часть франшизы стала самым тяжёлым физическим испытанием за всю его карьеру.