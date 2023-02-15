Идрис Эльба: я не буду новым Джеймсом Бондом

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer уже несколько лет ищет актёра для роли Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. Одним из самых вероятных кандидатов какое-то время считался Идрис Эльба («Лютер», «Прослушка»), который в нескольких интервью отвергал все слухи о своём участии в культовой франшизе.
В разговоре с The Associated Press актёр впервые полноценно обсудил возможное назначение на роль Бонда. По словам Эльбы, он точно не будет «тем парнем с инициалами ДБ», он останется Джоном Лютером.
Упоминая меня, многие люди вспоминают о парне с инициалами «ДБ». Но я не собираюсь быть тем парнем — я буду Джоном Лютером.
Ранее продюсер франшизы Барбара Брокколи заявляла, что на роль Джеймса Бонда студии нужен относительно молодой актёр, готовый стать частью культовой серии на 10-12 лет. Главным кандидатом теперь считается Аарон Тейлор-Джонсон, известный по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец».
- 15 февраля 2023
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