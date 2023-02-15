Видео: графику Returnal сравнили на ПК, PS5 и Steam Deck

Сегодня на ПК вышел космический репетативный экшен Returnal. Технические специалисты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнили версии игры на ПК, Steam Deck и PS5.
На PS5 игра идёт в разрешении 1440р (умный апскейл с 1080р) при 60 FPS. На мощных ПК боевик без проблем работает в разрешение 4К с разблокированным фреймрейтом. А на Steam Deck даже при разрешении в 800р не удаётся достигнуть даже стабильных 30 FPS.
Фото: Housemarque
Эксперты отмечают, что Returnal на ПК получила улучшенные текстуры, эффекты постобработки, а также усовершенствованные освещение и тени. Специалисты рекомендуют играть на машине с 32 ГБ оперативной памяти, если нужны полноценное разрешение 4К и идеальная трассировка лучей.
Returnal — это игра с наибольшим количеством отличий и визуальных улучшений среди всех игр Playstation Studios на ПК. Это отличная игра, которую никто не должен пропустить, если вы любите жанр Roguelite.
А вот на Steam Deck производительность оставляет «желать лучшего». Эксперты не рекомендуют играть в Returnal на этой платформе. Они добавили, что в экшен на ПК очень удобно проходить на геймпадах, особенно на Xbox Elite Controller.
Техническое сравнение Returnal на ПК, Steam Deck и PS5
Изначально Returnal вышла 30 апреля 2021 года на PS5.
- 15 февраля 2023
-
21:45
-
21:29
-
20:57
-
20:38
-
20:23
-
20:02
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:21
-
18:16
-
18:07
-
17:56
-
17:34
-
17:06
-
16:55
-
16:35
-
15:50
-
15:45
-
15:29
-
15:03
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
11:44
-
11:20
-
10:45