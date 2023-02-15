Видео: графику Returnal сравнили на ПК, PS5 и Steam Deck

Сегодня на ПК вышел космический репетативный экшен Returnal. Технические специалисты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнили версии игры на ПК, Steam Deck и PS5.

На PS5 игра идёт в разрешении 1440р (умный апскейл с 1080р) при 60 FPS. На мощных ПК боевик без проблем работает в разрешение 4К с разблокированным фреймрейтом. А на Steam Deck даже при разрешении в 800р не удаётся достигнуть даже стабильных 30 FPS.

Фото: Housemarque

Эксперты отмечают, что Returnal на ПК получила улучшенные текстуры, эффекты постобработки, а также усовершенствованные освещение и тени. Специалисты рекомендуют играть на машине с 32 ГБ оперативной памяти, если нужны полноценное разрешение 4К и идеальная трассировка лучей.

Returnal — это игра с наибольшим количеством отличий и визуальных улучшений среди всех игр Playstation Studios на ПК. Это отличная игра, которую никто не должен пропустить, если вы любите жанр Roguelite.

А вот на Steam Deck производительность оставляет «желать лучшего». Эксперты не рекомендуют играть в Returnal на этой платформе. Они добавили, что в экшен на ПК очень удобно проходить на геймпадах, особенно на Xbox Elite Controller.

Техническое сравнение Returnal на ПК, Steam Deck и PS5

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Изначально Returnal вышла 30 апреля 2021 года на PS5.