В новом тизере ремейка «Русалочки» показали принца Эрика и Урсулу

Disney поделилась свежим тизером ремейка «Русалочки». В ролике показали несколько новых, очень красивых кадров, а также принца Эрика, которого в экранизации играет Джона Хауэр-Кинг, и Урсулу в исполнении Мелиссы Маккарти.

Новый тизер фильма «Русалочка»

Помимо Хэлли Бейли, Джона Хауэр-Кинга и Мелиссы Маккарти, в ремейке сыграли Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джуд Акувидике, Нома Думезвени и другие. Поставил картину Роб Маршалл, который ранее снял «Мемуары гейши» и «Чикаго».

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. До российского проката лента, скорее всего, не доберётся.

16 октября этого года Disney отметит 100-летний юбилей. Компания уже готовится к этому важному событию. Недавно она презентовала красивый ролик, в котором показаны отрывки из классических произведений студии, а также её новые творения.