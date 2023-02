Джоэл, Томми, Элли и Мария — на кадрах из шестого эпизода The Last of Us

HBO поделился изображениями из шестого эпизода сериала The Last of Us. На них — Джоэл, его брат Томми с женой Марией, и Элли.

Жену Томми играет Рутина Уэсли («Ходячие мертвецы»). Мария — глава общины, которая располагается в графстве Джексон. Оно сформировалось из выживших людей на территории гидроэлектростанции. А Томми — бывший член военной организации «Цикады». Этого персонажа играет Гэбриел Луна («Настоящий детектив»).

Скриншоты из шестого эпизода The Last of Us

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Премьера шестой серии состоится 20 февраля на HBO Max. В ней Джоэл встретит своего младшего брата Томми.

Финал первого сезона выйдет 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён событиям The Last of Us Part 2.