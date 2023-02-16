По мотивам мультфильма «Как приручить дракона» снимут адаптацию с живыми актёрами
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Universal и DreamWorks Animation анонсировали полнометражный фильм по вселенной «Как приручить дракона». Это будет именно традиционная лента с реальными актёрами, премьера которой состоится 14 марта 2025 года.
Сценарий адаптации напишет Дин ДеБлу, он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Авторы уже начали подбор актёров, а полноценное производство должно стартовать до конца года.
«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, которая состоит из трёх полнометражных мультфильмов, принёсших своим создателям $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.
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