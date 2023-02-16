Патрик Стюарт намекнул на возвращение Профессора Икс и Иэна Маккеллена в роли Магнето

Недавно известный актёр Патрик Стюарт, сыгравший Чарльза Ксавьера в фильмах Marvel, намекнул на возвращение своего персонажа в будущих проектах.

Стюарт отметил, что в целом ему нечего сказать о Ксавьере и его полноценном возвращении, однако актёр явно знает больше, чем говорит. По его словам, у него и Иэна Маккеллена, сыгравшего Магнето, ещё есть планы, но, какие именно, он не уточнил.

Я не могу сказать, что может ожидать Чарльза в будущем. И вообще-то мы с Иэном ещё не закончили. Мы… у нас есть кое-какие планы.

Вероятно, Магнето и Чарльз Ксавьер могут появиться в пятых или шестых «Мстителях». Также появление может состояться в «Дэдпуле 3». После успеха «Нет пути домой» можно не сомневаться, что Marvel захочет вернуть старых актёров и их культовых героев.