Умерла Ракель Уэлч — она была секс-символом XX века

Издание BBC сообщило о смерти Ракель Уэлч — она известна по ролям в фильмах «Миллион лет до нашей эры», «Голый пистолет», «Дом Версаче», «Чудовище» и других картинах. Актриса скончалась в возрасте 82 лет после борьбы с болезнью.

Уэлч была настоящим секс-символом Голливуда в 1960-х и 1970-х годах. В то время девушка обладала очень привлекательной внешностью и уже стала известной. Её приглашали сниматься для обложек мужского журнала Playboy.

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

За свою карьеру, длившуюся более 50 лет, Уэлч снялась более чем в 30 фильмах и 50 телевизионных шоу. В 2003 году актриса развелась в последний раз и с тех пор не вступала в брак. У неё осталось двое детей: сын Деймон Уэлч и дочь Латанна Уэлч, которая тоже работает актрисой.