В Нью-Йорке на Таймс-сквер появилась реклама Atomic Heart

Издатель Atomic Heart за пределами стран СНГ Focus Entertainment опубликовал в социальных сетях видео, в котором можно увидеть рекламу проекта в Нью-Йорке на Таймс-сквер.

Для проморолика игры выделили неплохую точку, да и в целом сама реклама выглядит заметно. Очевидно, что денег на рекламу Atomic Heart издатель не пожалел.

Ранее для шутера выпустили специальное видео, в котором снялся актёр Дженсен Эклс, известный по сериалам «Сверхъестественное» и «Пацаны».

Atomic Heart — шутер, рассказывающий об альтернативной версии СССР. Игрокам нужно дать отпор взбунтовавшимся роботам и спасти страну. Кстати, мы уже проходим игру, а своими впечатлениями поделимся 20 февраля в 16:00 мск.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.