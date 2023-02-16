«Ариэль умерла». Новый тизер ремейка «Русалочки» с темнокожей актрисой не понравился людям

Вчера Disney опубликовал свежий тизер ремейка «Русалочки». Как и в случае с первым тизером, аудитория приняла ролик очень негативно. Основные претензии те же — роль Ариэль в картине исполнила темнокожая актриса Хэлли Бейли.

У нового тизера уже 127 тыс. дизлайков и всего 23 тыс. лайков. Люди продолжают негодовать по поводу главной актрисы и отмечать, что из картины не получится ничего хорошего.

Фото: YouTube

Ещё можно обнаружить множество однотипных комментариев, которые начинаются со слов: «Мне понравилась та часть тизера...» Пользователи смеются и подчёркивают, что подобных однотипных комментариев очень много, будто кто-то пытается создать иллюзию, что проект нравится людям.

Фото: YouTube

В историческом контексте русалка в таком виде могла получить максимум работу на кухне во дворце принца.

Кто оставляет эти однотипные комментарии?

Такая русалка никогда не должна была рождаться.

Ариэль умерла.

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. Роль Ариэль исполнила Хэлли Бейли. Вместе с ней сыграли Джон Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Дэвид Диггс и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios Motion Pictures.