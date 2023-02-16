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У Hogwarts Legacy рекордные продажи в Европе — они сравнимы с Red Dead Redemption 2

У Hogwarts Legacy рекордные продажи в Европе — они сравнимы с Red Dead Redemption 2
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Судя по всему, Hogwarts Legacy рискует стать невероятным мировым хитом. Как сообщает журналист Кристофер Дринг, новая игра по «Гарри Поттеру» показала лучший старт среди одиночных игр в Европе со времён Red Dead Redemption 2, вышедшей в 2018 году.

Точные данные всё ещё неизвестны, однако здесь учитываются лишь цифровые версии Hogwarts Legacy. Новинка от Warner Bros. стартовала на 56% лучше успешной Elden Ring и, помимо вестерна Rockstar Games, уступает лишь сериям FIFA и Call of Duty, которые традиционно отлично продаются в любой сезон.

Как отмечает Дринг, невероятный старт Hogwarts Legacy в очередной раз показывает, что геймеры в первую очередь следят за крупными брендами. У «Гарри Поттера» огромная фанатская база, поэтому первая крупная игровая адаптация франшизы наверняка станет одной из самых продаваемых игр года.

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