В России вышел «Винни-Пух: Кровь и мёд» — фильм ужасов про знаменитого медвежонка

Этот день настал — с 16 февраля в российском прокате вышел хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» от британского постановщика Риса Фрейк-Уотерфилда. Ленту про месть Винни и его друга Пятака можно посмотреть в большинстве городов РФ.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат ITN Studios
Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.
Главные роли в картине сыграли начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт. Поставил ленту вышеупомянутый Рис Фрейк-Уотерфилд, который в дальнейшем планирует создать целую вселенную ужасов с Бэмби, Питером Пэном и даже Телепузиками.
Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права.
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