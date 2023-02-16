В России вышел «Винни-Пух: Кровь и мёд» — фильм ужасов про знаменитого медвежонка

Этот день настал — с 16 февраля в российском прокате вышел хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» от британского постановщика Риса Фрейк-Уотерфилда. Ленту про месть Винни и его друга Пятака можно посмотреть в большинстве городов РФ.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат ITN Studios

Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

Главные роли в картине сыграли начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт. Поставил ленту вышеупомянутый Рис Фрейк-Уотерфилд, который в дальнейшем планирует создать целую вселенную ужасов с Бэмби, Питером Пэном и даже Телепузиками.

Новость по теме Автор хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» хочет снять фильм ужасов про телепузиков

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права.