Фантастическая четвёрка окажет колоссальное влияние на киновселенную Marvel

Впереди у Marvel Studios пятая и шестая фазы киновселенной. Различных фильмов и сериалов у компании выйдет множество, но вот один из проектов глава Marvel Studios Кевин Файги ждёт больше остальных.

Речь о фильме про Фантастическую четвёрку — фильм о команде выйдет в 2025 году, однако Файги ждёт его больше остальных проектов. Лента должна оказать колоссальное влияние на всю киновселенную.

Единственный проект, который я жду больше остальных, — «Фантастическая четвёрка». Мы вроде как говорили о мутантах и обо всём этом в рамках Marvel, но Фантастическая четвёрка — это основа для всего, что появилось в комиксах после неё. Были разные адаптации, но не в киновселенной. Мы очень этого ждём.

Снимать «Фантастическую четвёрку» будет режиссёр «ВандаВижен» Мэтт Шекман. Детали сюжета ленты и актёрский состав держатся в секрете.