Фантастическая четвёрка окажет колоссальное влияние на киновселенную Marvel
Поделиться
Впереди у Marvel Studios пятая и шестая фазы киновселенной. Различных фильмов и сериалов у компании выйдет множество, но вот один из проектов глава Marvel Studios Кевин Файги ждёт больше остальных.
Речь о фильме про Фантастическую четвёрку — фильм о команде выйдет в 2025 году, однако Файги ждёт его больше остальных проектов. Лента должна оказать колоссальное влияние на всю киновселенную.
Единственный проект, который я жду больше остальных, — «Фантастическая четвёрка». Мы вроде как говорили о мутантах и обо всём этом в рамках Marvel, но Фантастическая четвёрка — это основа для всего, что появилось в комиксах после неё. Были разные адаптации, но не в киновселенной. Мы очень этого ждём.
Снимать «Фантастическую четвёрку» будет режиссёр «ВандаВижен» Мэтт Шекман. Детали сюжета ленты и актёрский состав держатся в секрете.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
14:56
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
13:53
-
13:27
-
13:09
-
12:55
-
12:42
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:30
-
09:03
-
08:30
-
03:48
- 15 февраля 2023
-
23:24
-
22:13
-
21:45
-
21:29
-
20:57
-
20:38
-
20:23
-
20:02
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:21
-
18:16
-
18:07
-
17:56
-
17:34
-
17:06
-
16:55
-
16:35
Партнерский контент