iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России
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Издание «Коммерсантъ» опубликовало результаты исследования рынка мобильных телефонов и смартфонов в России, выявив самые популярные модели среди абонентов МТС.
В список лучших попали смартфоны четырёх компаний — Apple, Samsung, Xiaomi и Honor. Лидирует с большим отрывом iPhone 11, которым пользуются как минимум 1,6 млн россиян.
Далее в списке идут две бюджетные модели линейки Xiaomi Redmi — 9A и 9С, чуть ниже расположилась седьмая версия флагмана Apple и Honor 10 Lite.
По данным издания, модели iPhone неизменно занимали первое место в топе с 2013 года. До этого в России самыми популярными телефонами были Nokia 1100 и 6300, а также Samsung E108. В 2013 и 2014 годах в топ-20 также смог войти отечественный Explay Blade.
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