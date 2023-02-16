Вышел трейлер сериала «Экстраполяция» с Тоби Магуайром и Эдвардом Нортоном

Apple опубликовала трейлер сериала «Экстраполяция». Его сюжет расскажет о будущем, в котором показано, как изменение климата на Земле влияет на людей и их жизни.

В ролике показали главных героев, меняющиеся климатические условия и различные годы. Всего в шоу расскажут восемь историй героев, связанных между собой.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главные роли исполнили Тоби Магуайр, Эдвард Нортон, Кит Харрингтон, Джемма Чен, Форест Уитакер и другие. Режиссёром выступает Скотт Бёрнс, работавший над фильмом «Ультиматум Борна».

Премьера первых трёх эпизодов состоится 17 марта на Apple TV+. Остальные пять серий будут выходить еженедельно — всего эпизодов будет восемь.