Вышел трейлер сериала «Экстраполяция» с Тоби Магуайром и Эдвардом Нортоном
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Apple опубликовала трейлер сериала «Экстраполяция». Его сюжет расскажет о будущем, в котором показано, как изменение климата на Земле влияет на людей и их жизни.
В ролике показали главных героев, меняющиеся климатические условия и различные годы. Всего в шоу расскажут восемь историй героев, связанных между собой.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
Главные роли исполнили Тоби Магуайр, Эдвард Нортон, Кит Харрингтон, Джемма Чен, Форест Уитакер и другие. Режиссёром выступает Скотт Бёрнс, работавший над фильмом «Ультиматум Борна».
Премьера первых трёх эпизодов состоится 17 марта на Apple TV+. Остальные пять серий будут выходить еженедельно — всего эпизодов будет восемь.
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