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Видео: радостный Уилл Смит рекламирует суровый китайский выживач Undawn

Видео: радостный Уилл Смит рекламирует суровый китайский выживач Undawn
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Знаменитый голливудский актёр Уилл Смит снялся в рекламе китайского экшена про выживание Undawn. В первой половине ролика звезда «Людей в чёрном» рассказывает о спокойной и красивой жизни на некоем острове. Потом он призывает игроков взять оружие, чтобы убивать зомби и выживать.

Уилл Смит в рекламе Undawn

Undawn разработала внутренняя студия Tencent, холдинг также и издаёт проект. Авторы позиционируют его как кроссплатформенный AAA-экшен.

В Китае игра выходит в марте на ПК, iOS и Android — сейчас у неё более 70 млн предварительных регистраций на мобилках. Авторы планируют выпустить проект и на Западе. Но, когда точно он доберётся до европейцев и жителей США, пока неизвестно.

В прошлом году Уилла за скандальную выходку на «Оскаре» отстранили от мероприятия на 10 лет – до 2032 года.

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