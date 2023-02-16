Звезда «Чёрной вдовы» Флоренс Пью рассказала о съёмках в «Дюне 2»

Флоренс Пью в «Дюне 2» играет принцессу Ирулан Коррино. Актриса недавно рассказала о съёмках и о дружбе с молодыми актёрами Тимоти Шаламе и Зендаей, которые в сиквеле вернулись к ролям Пола Атрейдеса и Чани Кайнз. Девушка также напомнила, что с ней в сиквеле «Дюны» играет звезда «Элвиса» Остин Батлер, ему доверили роль Фейд-Раута Харконнена.
Флоренс призналась, что ранее она работала в основном с актёрами, которые старше её. По её словам, она многому у них научилась. И теперь она рада, что её новые партнёры по площадке — Тимоти Шаламе, Зендая, Остин Батлер и другие. Актриса считает их замечательными людьми, настоящими профессионалами своего дела и своими друзьями.
Теперь они мои друзья. Для меня это уникальная возможность работать с «молодым Голливудом». Они прекрасные люди, я в любой момент могу связаться с ними по телефону. Рада видеть, что Голливуд движется в правильном направлении — это прекрасное чувство.
Съёмки «Дюны 2» завершились в конце 2022 года. Премьера сиквела намечена на 1 ноября текущего года.
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