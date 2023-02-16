Шлем PS VR 2 для PS5 подключили к ПК — и вот что произошло

16 февраля спало эмбарго на публикацию рецензия PlayStation VR2 — нового шлема виртуальной реальности от Sony. В компании заявляли, что устройство будет работать только на PS5, и портал The Verge решил проверить это утверждение.

Журналисты подключили PSVR2 к компьютеру через провод USB-C, однако Windows определила его не как устройство для виртуальной реальности, а как второй монитор. Его разрешение было ограничено 1920х1080, хотя сам шлем работает в 4К с поддержкой HDR.

Фото: The Verge

Оригинальный PSVR всё же заработал на ПК с помощью фанатских утилит, однако на калибровку и полноценную совместимость ушло немало времени. В конечном итоге PSVR2 наверняка тоже адаптируют для игры на ПК, но сколько времени уйдёт на адаптацию шлема нового поколения, неизвестно.