Шлем PS VR 2 для PS5 подключили к ПК — и вот что произошло

16 февраля спало эмбарго на публикацию рецензия PlayStation VR2 — нового шлема виртуальной реальности от Sony. В компании заявляли, что устройство будет работать только на PS5, и портал The Verge решил проверить это утверждение.
Журналисты подключили PSVR2 к компьютеру через провод USB-C, однако Windows определила его не как устройство для виртуальной реальности, а как второй монитор. Его разрешение было ограничено 1920х1080, хотя сам шлем работает в 4К с поддержкой HDR.
Фото: The Verge
Оригинальный PSVR всё же заработал на ПК с помощью фанатских утилит, однако на калибровку и полноценную совместимость ушло немало времени. В конечном итоге PSVR2 наверняка тоже адаптируют для игры на ПК, но сколько времени уйдёт на адаптацию шлема нового поколения, неизвестно.
- 16 февраля 2023
-
17:34
-
16:56
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
16:01
-
15:32
-
14:58
-
14:56
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
13:53
-
13:27
-
13:09
-
12:55
-
12:42
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:30
-
09:03
-
08:30
-
03:48
- 15 февраля 2023
-
23:24
-
22:13
-
21:45
-
21:29
-
20:57
-
20:38
-
20:23
-
20:02
-
19:42
-
19:24
-
18:42