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Прошедший День святого Валентина стал худшим для российского проката за 10 лет

Прошедший День святого Валентина стал худшим для российского проката за 10 лет
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Прошедший День святого Валентина стал худшим по сборам в российском прокате за последние 10 лет. Статистикой поделился портал «Бюллетень Кинопрокатчика».

14 февраля 2023 года российские кинопрокатчики смогли освоить лишь 95 млн рублей и продать 307 тыс. билетов. Лидерами проката в День всех влюблённых стала новинка — российская мелодрама «Непослушная». Она заработала 21 млн рублей и собрала 65 тыс. зрителей. Вторая лента по популярности — «Свободные отношения» — она освоила 13 млн рублей и привлекла 46 тыс. человек. Хитовый «Чебурашка» в День святого Валентина добавил в свою кассу 13 млн рублей, картину посмотрело 50 тыс. людей.

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Более худшие сборы в День святого Валентина в российском прокате были зафиксированы в 2013 году. Тогда касса смогла достигнуть отметки 67.5 млн рублей, а кинотеатры приняли 296.6 тыс зрителей. Но важно учитывать и инфляцию, которая за 10 лет заметно выросла. Тогда в кино лидировали голливудские ленты «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Невозможное» и «Отверженные».

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