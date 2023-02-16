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Никита Ефремов, Тэрон Эджертон и другие — в дебютном трейлере фильма «Тетрис»

Никита Ефремов, Тэрон Эджертон и другие — в дебютном трейлере фильма «Тетрис»
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Вышел дебютный трейлер байопика «Тетрис». Картина посвящена истории создания культовой одноимённой игры, которую разработал советский программист Алексей Пажитнов.

Дебютный трейлер фильма «Тетрис»

Издание Entertainment Weekly опубликовало пачку эксклюзивных кадров из фильма. На изображениях — исполнитель роли автора культовой игры Никита Ефремов («Лето»), продавец видеоигр и геймдизайнер Хэнк Роджерс, которого в ленте воплотил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), а также персонажи, которых сыграли Того Игава и Тоби Джонс.

Скриншоты из фильма «Тетрис»

Фото: Apple TV+

Фото: Apple TV+

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV+

Фото: Apple TV+

Ленту поставил Джон С. Бейрд («Грязь»). Продюсером выступил Мэттью Вон (Люди Икс: Дни минувшего будущего). Премьера «Тетриса» состоится 31 марта на Apple TV+!

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