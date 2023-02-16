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Лютые перестрелки, драки и погони — в свежем трейлере «Джона Уика 4»

Лютые перестрелки, драки и погони — в свежем трейлере «Джона Уика 4»
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Lionsgate презентовала новый большой трейлер боевика «Джон Уик 4». В ролике — кадры из ряда напряжённых перестрелок, жестоких драк и динамичных погонь.

В трейлере можно увидеть несколько новых антагонистов. Например, Кейна в исполнении легендарного Донни Йена («Ип Ман»), и Киллу, которого играет знаменитый кинобоец Скотт Эдкинс («Ультиматум Борна»). Кстати, Эдкинс в этом образе неузнаваем.

Новый трейлер фильма «Джон Уик 4»

«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью. Однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности.

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Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру.

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