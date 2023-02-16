Marvel откажется от бесконечного выпуска посредственных сериалов

Индустрия быстро переходит от «бесконечного потока любого контента» к созданию «значимых проектов», а Disney оказался в первом ряду грядущих изменений. По данным THR, корпорация сменит фокус производства сериалов по киновселенной Marvel в сторону стопроцентных хитов.

Изменения начнутся моментально: изначально в 2023 году должно было выйти целых шесть сериалов, однако теперь только два их них точно доберутся до выхода — второй сезон «Локи» и «Секретное вторжение».

Уже отснятые «Эхо» и «Железное сердце» уже с огромной вероятностью не выпустят в 2023 году, тогда как судьба второго сезона «Что, если?!» и «Агата: Ковен хаоса» неизвестна. Не исключено, что Disney решит выпустить всего два сериала.

На фоне прошлой пары лет, это огромная разница: в 2021 и 2022 годах вышло восемь сериалов (и ещё семь фильмов). Но план выпускать бесконечный контент по мотивам Marvel оказался неудачным — фанаты не только перестали следить за вселенной, но и попросту устали. Не помогало и отсутствие действительно крутых шоу.

Вдобавок создание грядущих сериалов, таких как «Нова», теперь замедляют.