Monster Hunter по-новому: критики оценили Wild Hearts

Сегодня спало эмбарго на обзоры Wild Hearts — это новый клон Monster Hunter от японской студии Omega Force, которая прославилась благодаря серии мусоу-экшенов Warriors. Издателем новой игры выступила Electronic Arts.

На агрегаторе Metacritic на основе 21 рецензии Wild Hearts получила 80 баллов из 100. Оценки от пользователей появятся позже. Игру хвалят за проработанную боевую систему, но рецензенты не оценили скудный ростер монстров и ряд технических проблем на ПК. При этом многие отмечают, что фанатам серии Monster Hunter игра точно понравится. Некоторые считают, что авторы экшена смогли глубоко переосмыслить формулу «Монхана».

Средняя оценка Wild Hearts на Metacritic

Фото: Metacritic

А на агрегаторе OpenCritic на основе 19 обзоров экшен получил 81 балл из 100. При этом игру рекомендуют 88% журналистов.

Средняя оценка Wild Hearts на OpenCritic

Фото: OpenCritic

Игра уже вышла на ПК, а до Xbox Series и PlayStation 5 она доберётся 17 февраля.