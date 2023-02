Telltale дали $ 8 млн на The Wolf Among Us 2 и «Экспансию»

Фонд Hiro Capital и компания Skybound Entertainment выделили Telltale Games $ 8 млн на разработку сразу трёх игр. Студия потратит средства на сиквел признанной критиками и игроками The Wolf Among Us, на приключение The Expanse, основанный на научно-фантастическом сериале «Пространство», а также на загадочный проект. Его название пока держится в секрете.

Генеральный директор Skybound Entertainment подчеркнул, что инвестиции помогут Telltale Games создать несколько ярких и уникальных проектов. Компании уже сотрудничали — Skybound помогла Telltale выпустить пять игр, включая интерактивную адвенчуру по франшизе «Ходячие мертвецы».

The Expanse студия обещает выпустить на консолях и ПК этим летом. А вот даты релиза The Wolf Among Us 2 и безымянного проекта пока держатся в секрете.

Пять эпизодов первой The Wolf Among Us вышли в период с 2013 по 2014 годы. Сюжет интерактивного приключения был основан на популярной серии комиксов Fables Билла Уиллингема.

Сиквел анонсировали в 2017-м, но разработку прикрыли после банкротства Telltale в 2018 году. Летом 2019-го LCG Entertainment приобрела несколько ключевых активов Telltale и «перезапустила» её под названием Telltale Games со штаб квартирой в городе Малибу.