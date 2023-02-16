Демо средневекового «Таркова» Dark and Darker опробовали почти 2 млн человек

На фестивале «Играм быть» в Steam в Dark and Darker, которую «короновали» средневековой Escape from Tarkov, сыграло почти 2 млн человек. Этой приятной новостью поделились авторы проекта — студия IRONMACE.

Dark and Darker — это онлайн-экшен, в котором игроки должны спускаться в подземелье, сражаться с монстрами и другими пользователями в поисках сокровищ. После получения наживы пользователям необходимо выбраться из подземелья, чтобы потом продать награбленное и дальше проходить квесты.

Dark and Darker стала хедлайнером всего фестиваля — на ивенте в неё одновременно сыграло более 100 тыс. пользователей. Это отличный результат, учитывая, что проект ещё не вышел. Эксперты отмечают, что приключение обрело популярность благодаря популярным стримерам, которым она приглянулась.

Игра умудрилась войти в десятку самых популярных игр Steam, обойдя Team Fortress 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другие очень популярные тайтлы на платформе. А полноценный релиз Dark and Darker должен состояться до конца 2023 года.