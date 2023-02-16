Авторы якутской The Day Before вернулись и поделились новыми деталями игры

Якутская студия Fntastic поделилась подробностями непростой разработки постапокалиптического экшена The Day Before.

Видеодневник разработчиков The Day Before

Игру разрабатывают уже четыре года — создание началось в 2019 году. В 2020-м авторы решили превратить проект в «игру мечты», кардинально перелопатив графику, анимацию, визуальный стиль и систему прокачки. Они перенесли проект на современный движок Unreal Engine 5 — этот процесс был непрост.

Fntastic также улучшила анимацию героев и добавила продвинутую систему расчленения зомби. Изначально разработчики делали открытый мир с небольшими поселениями, но в итоге, благодаря поддержке издателя, они создали и огромный город с небоскрёбами, где тоже можно исследовать массу локаций в поисках провизии и различных улучшений для оружия.

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Сами здания стали более детализированными, как и природа, и остальные составляющие проекта. В игре будет много самых разных автомобилей и других транспортных средств.

Разработчики хотят использовать оставшееся время до релиза по максимуму. The Day Before обещают выпустить 10 ноября на ПК. В разработке находятся версии игры для PS5 и Xbox Series.