Авторы якутской The Day Before вернулись и поделились новыми деталями игры

Якутская студия Fntastic поделилась подробностями непростой разработки постапокалиптического экшена The Day Before.
Видеодневник разработчиков The Day Before
Игру разрабатывают уже четыре года — создание началось в 2019 году. В 2020-м авторы решили превратить проект в «игру мечты», кардинально перелопатив графику, анимацию, визуальный стиль и систему прокачки. Они перенесли проект на современный движок Unreal Engine 5 — этот процесс был непрост.
Fntastic также улучшила анимацию героев и добавила продвинутую систему расчленения зомби. Изначально разработчики делали открытый мир с небольшими поселениями, но в итоге, благодаря поддержке издателя, они создали и огромный город с небоскрёбами, где тоже можно исследовать массу локаций в поисках провизии и различных улучшений для оружия.
Сами здания стали более детализированными, как и природа, и остальные составляющие проекта. В игре будет много самых разных автомобилей и других транспортных средств.
Разработчики хотят использовать оставшееся время до релиза по максимуму. The Day Before обещают выпустить 10 ноября на ПК. В разработке находятся версии игры для PS5 и Xbox Series.
- 16 февраля 2023
-
22:03
-
21:27
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:02
-
18:32
-
18:24
-
18:07
-
17:34
-
16:56
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
16:01
-
15:32
-
14:58
-
14:56
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
13:53
-
13:27
-
13:09
-
12:55
-
12:42
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:30
-
09:03
-
08:30
-
03:48
- 15 февраля 2023
-
23:24
-
22:13