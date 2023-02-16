«Крику 6» с Дженой Ортегой предрекают рекордный старт в истории франшизы

Хоррор «Крик 6» может дебютировать в американском прокате с выручкой в $ 37 млн. Так утверждают аналитики, которые формируют статистику на основе предзаказов билетов и других факторов. Подобного успеха ранее смогла достигнуть только третья часть франшизы — в 2000 году она на старте собрала в США $ 34,7 млн.

На популярность «Крика 6», естественно, повлияла звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега. Она дебютировала в культовой хоррор-франшизе в фильме «Крик» 2022 года, который был крайне тепло принят фанатами. Он стартовал в Америке с $30 млн, а за 3 дня с момента премьеры его касса достигла отметки $ 81,6 млн. Общие сборы ленты по всему миру перевалили за $ 140 млн. Для фильма ужасов это отличный результат.

Пять фильмов серии «Крик» в сумме собрали более $ 744 млн. по всему миру. При этом оригинальный хоррор 1996 года — самая кассовая лента франшизы. Она в общей сложности заработала $ 173 млн.

Режиссёрами «Крика 6» выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Сюжетно фильм продолжит события пятой части. При этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.

Продолжительность «Крика 6» составит 123 минуты. Помимо Дженны Ортеги, к своим ролям вернутся Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и Хайден Панеттьери.

Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.