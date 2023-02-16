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Жена Брюса Уиллиса подтвердила, что актёр страдает от деменции

Жена Брюса Уиллиса подтвердила, что актёр страдает от деменции
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У голливудского актёра Брюса Уиллиса продолжает прогрессировать лобно-височная деменция. Наличие болезни сегодня официально подтвердили врачи. Об этом рассказала жена артиста Эмма Хеминг. По её словам, афазия (расстройство речи) — один из нескольких симптомов этого недуга.

Облегчение в том, что мы наконец-то получили точный диагноз. Лобно-височная деменция — это беспощадная болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали. Она может поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет это наиболее распространённая форма деменции.
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Эмма напомнила, что лобно-височная деменция не лечится. Она надеется, что в скором времени современная медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться. Она поблагодарила фанатов за любовь и поддержку супруга.

О сложностях со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно в марте прошлого года. Тогда актёр объявил о завершении карьеры.

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