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Ubisoft всё же не забыла про The Settlers: New Allies. К релизу игры вышел трейлер

Ubisoft всё же не забыла про The Settlers: New Allies. К релизу игры вышел трейлер
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Ubisoft почти никак не рекламировала стратегию The Settlers: New Allies. У игры и внятных трейлеров-то не было, однако компания дала понять, что не забыла про свой ближайший проект. В честь скорого выхода игры был выпущен релизный трейлер.

В нём можно увидеть различные фрагменты и геймплейные элементы. На первых секундах видео начинается развитие поселения, которое идёт полным ходом. К концу видео готов уже полноценный городок.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

The Settlers: New Allies — девятая часть культовой серии The Settlers. Её также называют перезапуском всей франшизы.

Релиз игры на ПК состоится уже сегодня, 17 февраля, а на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch она выйдет 23 марта.

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