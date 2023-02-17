Ubisoft всё же не забыла про The Settlers: New Allies. К релизу игры вышел трейлер

Ubisoft почти никак не рекламировала стратегию The Settlers: New Allies. У игры и внятных трейлеров-то не было, однако компания дала понять, что не забыла про свой ближайший проект. В честь скорого выхода игры был выпущен релизный трейлер.
В нём можно увидеть различные фрагменты и геймплейные элементы. На первых секундах видео начинается развитие поселения, которое идёт полным ходом. К концу видео готов уже полноценный городок.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
The Settlers: New Allies — девятая часть культовой серии The Settlers. Её также называют перезапуском всей франшизы.
Релиз игры на ПК состоится уже сегодня, 17 февраля, а на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch она выйдет 23 марта.
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