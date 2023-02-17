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В Star Wars Jedi: Survivor можно будет отрубать части тела людям

В Star Wars Jedi: Survivor можно будет отрубать части тела людям
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Издание IGN продолжает делиться различными деталями Star Wars Jedi: Survivor. На канале издания вышел ролик, посвящённый боевой системе и различным стойкам со световым мечом, но фанаты смогли обнаружить более интересную деталь.

Похоже, в Star Wars Jedi: Survivor всё же добавили возможность отрубать части тела врагам-людям. В Star Wars Jedi: Fallen Order отрубать части тела можно было роботам и животным. Увидеть, как Кэл лишает противника ноги, можно с отметки 4:00.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Fallen Order. Действие игры разворачивается через пять лет после событий первой части. В игре можно будет стрелять из бластера и использовать животных для езды.

Проект выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

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