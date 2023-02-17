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Ubisoft готова посетить E3 2023, если выставка состоится

Ubisoft готова посетить E3 2023, если выставка состоится
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Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания готова посетить E3 2023. Условие только одно — если сама презентация действительно состоится.

По словам Гиймо, у Ubisoft есть что показать. У компании приготовлены игры для демонстрации, и если само шоу состоится, то и проекты покажут.

Если E3 состоится, мы будем там. Нам будет что показать.

Помимо этого, Гиймо подчеркнул, что все переносы игр и другие связанные с ними проблемы необходимы для того, чтобы распределить ресурсы и заняться другими, более важными проектами. Он успокоил инвесторов и призвал их не создавать панику.

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E3 2023 пройдёт с 13 по 16 июня. Известно, что шоу точно не посетят Sony, Nintendo и Microsoft. Возможно, к лету ситуация изменится, но это вряд ли.

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