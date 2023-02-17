Ubisoft готова посетить E3 2023, если выставка состоится
Поделиться
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания готова посетить E3 2023. Условие только одно — если сама презентация действительно состоится.
По словам Гиймо, у Ubisoft есть что показать. У компании приготовлены игры для демонстрации, и если само шоу состоится, то и проекты покажут.
Если E3 состоится, мы будем там. Нам будет что показать.
Помимо этого, Гиймо подчеркнул, что все переносы игр и другие связанные с ними проблемы необходимы для того, чтобы распределить ресурсы и заняться другими, более важными проектами. Он успокоил инвесторов и призвал их не создавать панику.
E3 2023 пройдёт с 13 по 16 июня. Известно, что шоу точно не посетят Sony, Nintendo и Microsoft. Возможно, к лету ситуация изменится, но это вряд ли.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
10:35
-
10:13
-
09:32
-
08:59
-
08:36
- 16 февраля 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:27
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:02
-
18:32
-
18:24
-
18:07
-
17:34
-
16:56
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
16:01
-
15:32
-
14:58
-
14:56
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
13:53
-
13:27
-
13:09
-
12:55
-
12:42
-
11:42
-
11:00
-
10:20
Партнерский контент