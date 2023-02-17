Не только на Земле. «Чебурашку» показали даже в космосе
Поделиться
Компания «Централ Партнёршип» сообщила, что успешный фильм «Чебурашка» показали не только на Земле, но даже в космосе. Ленту оценили лётчик-космонавт Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
Они посмотрели картину прямо на орбите и отметили, что фильм получился отличным. Более того, игрушку Чебурашки взяли в качестве индикатора невесомости.
Мы с удовольствием посмотрели «Чебурашку». Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьёзных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости.
Фото: «Централ Партнершип»
Фото: «Централ Партнершип»
«Чебурашка» собрал уже 6,4 млрд рублей. Фильм стал абсолютным рекордсменом по сборам как среди отечественных, так и среди зарубежных фильмов в России.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
10:35
-
10:13
-
09:32
-
08:59
-
08:36
- 16 февраля 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:27
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:02
-
18:32
-
18:24
-
18:07
-
17:34
-
16:56
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
16:01
-
15:32
-
14:58
-
14:56
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
13:53
-
13:27
-
13:09
-
12:55
-
12:42
-
11:42
-
11:00
-
10:20
Партнерский контент