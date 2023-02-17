Не только на Земле. «Чебурашку» показали даже в космосе

Компания «Централ Партнёршип» сообщила, что успешный фильм «Чебурашка» показали не только на Земле, но даже в космосе. Ленту оценили лётчик-космонавт Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Они посмотрели картину прямо на орбите и отметили, что фильм получился отличным. Более того, игрушку Чебурашки взяли в качестве индикатора невесомости.

Мы с удовольствием посмотрели «Чебурашку». Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьёзных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости.

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

«Чебурашка» собрал уже 6,4 млрд рублей. Фильм стал абсолютным рекордсменом по сборам как среди отечественных, так и среди зарубежных фильмов в России.