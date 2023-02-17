В 2022 году в России резко сократился интерес к сериалам

В 2022 году жители России интересовались сериалами на 27% реже, чем годом ранее. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Кинопоиска» на базе инструмента «Индекс Кинопоиск Pro».

Количество баллов интереса, на которых основывается исследование, составило примерно 365 тысяч, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Цифра зависит от того, как часто зрители интересовались определённым проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах.

Интерес к сериалам снизился в конце февраля и достиг минимума летом: июнь стал самым плохим месяцем для сериалов с января 2021 года (более ранних данных нет), они получили минимальное число баллов (на 15% меньше год к году). Падение интереса связывают с тем, что тогда телеканалы почти отказались от развлекательного контента в пользу информационных программ, а многие онлайн-кинотеатры перенесли премьеры и снизили маркетинговую активность. Уход Netflix в марте также повлиял на статистику: внимание российских зрителей к его сериалам упало на 40%.

Возвращаться интерес к сериалам в целом начал в сентябре 2022 года и сейчас почти восстановился: в январе 2023 года показатель всего на 3% ниже год к году. Однако тренд на снижение интереса к сериалам может возобновиться в связи с сокращением библиотек легальных видеосервисов. Так, в марте из отечественных онлайн-кинотеатров уйдёт весь контент Disney, а с февраля в сервисах закончились лицензии на франшизу «Гарри Поттер».