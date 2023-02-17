Вышел трейлер «Форсажа 10» с русской озвучкой
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Несколько дней назад Universal Pictures выложила первый трейлер десятой части «Форсажа». Так как кинокомпания приостановила деятельность в России, официальный трейлер с дубляжом на русском языке так и не вышел, но ситуацию исправила студия Red Head Sound, которая работает с профессионалами.
Студия выпустила дублированный трейлер ленты с оригинальными российскими актёрами, которые подарили свой голос персонажам. К озвучке Вина Дизеля вернулся актёр Сергей Чонишвили.
В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордан Брюстер, Тайриз Гибсон и Сон Ган. Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».
Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая, но официальной премьеры в России ждать не стоит.
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