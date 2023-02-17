Пятая фаза Marvel стартовала. Состоялась премьера «Человека-муравья 3»

17 февраля до мировых кинотеатров добрался «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — третий сольный фильм о супергерое Скотте Лэнге. Именно с него стартовала пятая фаза киновселенной Marvel, которая завершится через полтора года, в сентябре 2024 года.

«Человек-муравей 3» рассказывает о путешествии Человека-муравья и Осы в квантовый мир для спасения мультивселенной от уничтожения. На их пути встанет Канг — могущественный злодей, способный путешествовать во времени. Именно он станет главным антагонистом во «Мстителях 5».

«Человек-муравей 3» уже стал худшим фильмом в истории киновселенной Marvel по версии критиков. Пресса ругает триквел за излишний фан-сервис, плохую графику и проходную историю даже по меркам студии.