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Что нужно знать про обновление 3.5 для Genshin Impact

Что нужно знать про обновление 3.5 для Genshin Impact
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Разработчики Genshin Impact провели традиционную прямую трансляцию на Twitch, в рамках которой раскрыли детали предстоящего обновления 3.5.

Патч выйдет 1 марта 2023 года и будет содержать двух новых персонажей, а также новую главу сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале HoYoverse. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Дехья и Мика

В следующей версии игры в Genshin Impact будут добавлены два играбельных персонажа.

  • Дехья — наёмник из группировки пустынников, знакомая нам по основному сюжету. Владеет элементом пиро (огонь) и двуручным мечом, ориентирована на урон.
  • Мика — геодезист из Мондштадта, всегда готовый прийти на помощь товарищам в любом деле. Крио-персонаж (лёд) с копьём, которого можно использовать как героя поддержки.

Фото: HoYoverse

Баннеры в Genshin Impact 3.5

Как обычно, после выхода патча будут доступны молитвы событий, которые разделят на два этапа.

  • С 1 марта можно будет получить Дехью и Сайно.
  • Примерно с 22 марта — Мика, Камисато Аяка и Шэнь Хэ.

С патча 3.6 Дехья появится в стандартном баннере, доступном в любое время.

Фото: HoYoverse

Предстоящие события и квесты

  • Продолжение сюжета будет связано с Дайнслейфом и расскажет больше о пустыне.
  • Новый персонаж Дехья получит отдельное задание легенд.
  • В заданиях отдельных персонажей также появится встреча с Фарузан.

Фото: HoYoverse

  • Основным ивентом станет Праздник Ветряных цветов в Мондштадте, на который прибудут разные персонажи из других регионов. Там будет несколько мини-игр, за которые можно будет получить награды.
  • Также будет возвращён мини-ивент с чайником, где нужно будет собирать и вовремя добавлять в смесь ресурсы.
  • Событие с плесенниками, которое по механике напоминает жанр игр Auto Chess.
  • Ивент с боевой ареной.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

  • В патче снова появятся двойные награды за очищение артерий земли.
  • В карточной игре «Священный призыв семерых» появятся новые карты и особый формат игры с бесплатными картами.
  • Игроки получат дополнительные награды за прохождение основного сюжета (Задание Архонтов).
  • Новый двуручный меч.
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