Что нужно знать про обновление 3.5 для Genshin Impact
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Разработчики Genshin Impact провели традиционную прямую трансляцию на Twitch, в рамках которой раскрыли детали предстоящего обновления 3.5.
Патч выйдет 1 марта 2023 года и будет содержать двух новых персонажей, а также новую главу сюжета.
Видео доступно на YouTube-канале HoYoverse. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи — Дехья и Мика
В следующей версии игры в Genshin Impact будут добавлены два играбельных персонажа.
- Дехья — наёмник из группировки пустынников, знакомая нам по основному сюжету. Владеет элементом пиро (огонь) и двуручным мечом, ориентирована на урон.
- Мика — геодезист из Мондштадта, всегда готовый прийти на помощь товарищам в любом деле. Крио-персонаж (лёд) с копьём, которого можно использовать как героя поддержки.
Фото: HoYoverse
Баннеры в Genshin Impact 3.5
Как обычно, после выхода патча будут доступны молитвы событий, которые разделят на два этапа.
- С 1 марта можно будет получить Дехью и Сайно.
- Примерно с 22 марта — Мика, Камисато Аяка и Шэнь Хэ.
С патча 3.6 Дехья появится в стандартном баннере, доступном в любое время.
Фото: HoYoverse
Предстоящие события и квесты
- Продолжение сюжета будет связано с Дайнслейфом и расскажет больше о пустыне.
- Новый персонаж Дехья получит отдельное задание легенд.
- В заданиях отдельных персонажей также появится встреча с Фарузан.
Фото: HoYoverse
- Основным ивентом станет Праздник Ветряных цветов в Мондштадте, на который прибудут разные персонажи из других регионов. Там будет несколько мини-игр, за которые можно будет получить награды.
- Также будет возвращён мини-ивент с чайником, где нужно будет собирать и вовремя добавлять в смесь ресурсы.
- Событие с плесенниками, которое по механике напоминает жанр игр Auto Chess.
- Ивент с боевой ареной.
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
- В патче снова появятся двойные награды за очищение артерий земли.
- В карточной игре «Священный призыв семерых» появятся новые карты и особый формат игры с бесплатными картами.
- Игроки получат дополнительные награды за прохождение основного сюжета (Задание Архонтов).
- Новый двуручный меч.
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