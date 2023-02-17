Слух: новая часть «Хеллбоя» уже в разработке

Издание Discussing Film сообщило, что в разработке находится новый фильм во франшизе «Хеллбой». Его созданием якобы занимается кинокомпания Millennium Media.
Отмечается, что у ленты уже есть готовый сценарий и режиссёр — им выступит Брайан Тейлор, снявший фильмы «Игра» с Джерардом Батлером, «Адреналин» с Джейсоном Стейтемом и другие ленты. Рабочее название фильма — Hellboy: The Crooked Man.
Съёмочный процесс якобы начнётся в апреле. Даты выхода у картины пока что нет, как и каких-либо деталей касательно актёров или сюжета.
Во франшизе «Хеллбой» вышло три фильма: «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия» и лента 2019 года «Хеллбой». В первых двух лентах главного героя сыграл Рон Перлман, а в свежей картине персонажа сыграл Дэвид Харбор.
- 17 февраля 2023
-
15:02
-
14:55
-
14:35
-
14:02
-
13:56
-
13:30
-
13:13
-
13:05
-
12:47
-
12:08
-
12:02
-
11:31
-
11:02
-
10:35
-
10:13
-
09:32
-
08:59
-
08:36
- 16 февраля 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:27
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:02
-
18:32
-
18:24
-
18:07
-
17:34
-
16:56
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
16:01
-
15:32