Слух: новая часть «Хеллбоя» уже в разработке

Издание Discussing Film сообщило, что в разработке находится новый фильм во франшизе «Хеллбой». Его созданием якобы занимается кинокомпания Millennium Media.

Отмечается, что у ленты уже есть готовый сценарий и режиссёр — им выступит Брайан Тейлор, снявший фильмы «Игра» с Джерардом Батлером, «Адреналин» с Джейсоном Стейтемом и другие ленты. Рабочее название фильма — Hellboy: The Crooked Man.

Съёмочный процесс якобы начнётся в апреле. Даты выхода у картины пока что нет, как и каких-либо деталей касательно актёров или сюжета.

Во франшизе «Хеллбой» вышло три фильма: «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия» и лента 2019 года «Хеллбой». В первых двух лентах главного героя сыграл Рон Перлман, а в свежей картине персонажа сыграл Дэвид Харбор.