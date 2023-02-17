Моддеры добавили в Elden Ring Гарри Поттера, заклинания и метлу для полётов
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Выход Hogwarts Legacy вдохновил геймеров на различные проекты. Моддеры с канала Garden of Eyes создали модификацию для Elden Ring, превращающую хардкорный экшен в «Гарри Поттера».
Моддеры создали копию внешности Гарри Поттера, добавили семь новых заклинаний из франшизы и метлу для полётов. Из заклинаний можно использовать «Конфринго», «Акцио» и даже «Авада Кедавра». В ролике можно увидеть демонстрацию заклинаний на врагах — в целом всё выглядит достойно.
Видео доступно на YouTube-канале Garden of Eyes. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Скачать модификацию можно через Patreon. В дальнейшем авторы будут улучшать её и добавлять новые элементы.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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