Звезда «Остаться в живых» сыграет в криминальном сериале от HBO
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HBO представила свой новый криминальный сериал Duster со звездой «Остаться в живых» Джошем Холлоуэем (Сойер). Шоу расскажет историю первой чернокожей сотрудницы ФБР, которая в 1972 году отправляется на юго-запад США с целью остановить преступный синдикат.
Главную роль в шоу сыграет Рэйчел Хилсон («Это мы»), а сам Холлоуэй перевоплотится в бесстрашного водителя, которого девушка нанимает для выполнения опасного задания. Исполнительным продюсером выступит Джей Джей Абрамс, известный по множеству фильмов и сериалов, включая те же «Остаться в живых» и недавнюю трилогию «Звёздных войн».
Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съёмки должны стартовать в ближайшие месяцы, а премьера шоу наверняка состоится уже в 2024 году.
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