У продолжения хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» будет большой бюджет
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Режиссёр и сценарист хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» Рис Фрейк-Уотерфилд зявил, что на анонсированный ранее сиквел выделили огромные деньги. Он не стал уточнять сумму, но отметил, что она в пять раз превышает затраты на первую ленту.
Фрейк-Уотерфилд также собирается потратить на производство второй части больше времени, чтобы в итоге выдать более качественный и пугающий ужастик.
Когда у вас больше денег на фильм, вы получаете больше времени, вы можете сделать более крутые сцены, вы действительно можете потратить больше времени на доработку всех составляющих. Так что я очень взволнован.
Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» стартовал в российском прокате с 16 февраля. Ленту про месть Винни и его друга Пятака можно посмотреть в большинстве городов РФ.
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