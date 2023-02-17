Сюжетную кампанию Destiny 2: Lightfall можно пропустить за деньги

Многие игроки жалуются на то, что в Destiny 2 нужно переигрывать кампании за нескольких персонажей. Bungie в грядущем расширении Lightfall решит эту проблему с помощью платной услуги.

С релизом расширения Lightfall игроки будут видеть на экране персонажа один из двух типов усилений в зависимости от их прогресса. Lightfall Character Boost (усиление персонажа) появляется тогда, когда игрок достигает мягкого предела Силы персонажа, но при этом кампания ещё не завершена. «Буст» предоставляет выбранному герою набор снаряжения высокого уровня Силы. По словам Bungie, это не позволит пропустить кампанию, но сюжетный контент можно будет пройти очень быстро.

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При этом в игру добавят опцию Lightfall Campaign Skip Boost (пропуск сюжета). Она станет доступна после завершения кампании Lightfall. Выбрав эту опцию, игроки также получат набор снаряжения высокого уровня силы. Стоит отметить, что, заплатив за усиление, пользователь потеряет все предметы и снаряжение, которые можно было получить в ходе кампании. При этом пропуск сюжета не засчитывается как завершение Легендарного режима или любой из миссий, в результате чего соответствующие триумфы остаются невыполненными.

Это полезная система для тех, кто хочет быстро освоиться в Lightfall, не проходя кампанию три раза. Она позволит игрокам более гибко подходить к выбору предпочитаемого класса Стража после экспериментов с новым подклассом Strand и других изменений. Представители Bungie отметили, что пока эта функция будет доступна только в Lightfall.

Расширение Lightfall выходит 28 февраля на ПК и консолях.