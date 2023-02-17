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Самые популярные сериалы 2022 года в России: «Сваты», «Эйфория», «Острые козырьки», «Ведьмак» и другие

«Сваты», «Эйфория» и турецкие шоу: названы популярные сериалы 2022 года в России
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«Кинопоиск» опубликовал данные исследования интереса российских зрителей к сериалам в 2022 году. Рейтинг возглавили сразу два турецких шоу — «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Самым популярным российским сериалом стал «Мажор» — он занял шестую строчку.

Что касается западных проектов, то в топ попали «Острые козырьки» (Великобритания), «Ведьмак» (США), «Рик и Морти» (США), «Очень странные дела» (США), «Ходячие мертвецы» (США) и «Пацаны» (США). Отметим и возросший интерес к аниме: в топе сразу три произведения от японских студий.

Самые популярные сериалы 2022 года в России

  1. «Постучись в мою дверь» (Турция)
  2. «Великолепный век» (Турция)
  3. «Сваты» (Россия/Украина)
  4. «Эйфория» (США)
  5. «Острые козырьки» (Великобритания)
  6. «Мажор» (Россия)
  7. «Бесстыжие» (Турция)
  8. «Триггер» (Россия)
  9. «Ведьмак» (США)
  10. «Истребитель демонов» (Япония)
  11. «Рик и Морти» (США)
  12. «Атака титанов» (Япония)
  13. «Трудные подростки» (Россия)
  14. «Очень странные дела» (США)
  15. «Чикатило» (Россия)
  16. «Ходячие мертвецы» (США)
  17. «Человек-бензопила» (Япония)
  18. «Ветреный» (Турция)
  19. «Пацаны» (США)
  20. «Универ» (Россия)
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