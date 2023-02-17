«Сваты», «Эйфория» и турецкие шоу: названы популярные сериалы 2022 года в России

«Кинопоиск» опубликовал данные исследования интереса российских зрителей к сериалам в 2022 году. Рейтинг возглавили сразу два турецких шоу — «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Самым популярным российским сериалом стал «Мажор» — он занял шестую строчку.

Что касается западных проектов, то в топ попали «Острые козырьки» (Великобритания), «Ведьмак» (США), «Рик и Морти» (США), «Очень странные дела» (США), «Ходячие мертвецы» (США) и «Пацаны» (США). Отметим и возросший интерес к аниме: в топе сразу три произведения от японских студий.

Самые популярные сериалы 2022 года в России

«Постучись в мою дверь» (Турция) «Великолепный век» (Турция) «Сваты» (Россия/Украина) «Эйфория» (США) «Острые козырьки» (Великобритания) «Мажор» (Россия) «Бесстыжие» (Турция) «Триггер» (Россия) «Ведьмак» (США) «Истребитель демонов» (Япония) «Рик и Морти» (США) «Атака титанов» (Япония) «Трудные подростки» (Россия) «Очень странные дела» (США) «Чикатило» (Россия) «Ходячие мертвецы» (США) «Человек-бензопила» (Япония) «Ветреный» (Турция) «Пацаны» (США) «Универ» (Россия)