«Сваты», «Эйфория» и турецкие шоу: названы популярные сериалы 2022 года в России
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«Кинопоиск» опубликовал данные исследования интереса российских зрителей к сериалам в 2022 году. Рейтинг возглавили сразу два турецких шоу — «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Самым популярным российским сериалом стал «Мажор» — он занял шестую строчку.
Что касается западных проектов, то в топ попали «Острые козырьки» (Великобритания), «Ведьмак» (США), «Рик и Морти» (США), «Очень странные дела» (США), «Ходячие мертвецы» (США) и «Пацаны» (США). Отметим и возросший интерес к аниме: в топе сразу три произведения от японских студий.
Самые популярные сериалы 2022 года в России
- «Постучись в мою дверь» (Турция)
- «Великолепный век» (Турция)
- «Сваты» (Россия/Украина)
- «Эйфория» (США)
- «Острые козырьки» (Великобритания)
- «Мажор» (Россия)
- «Бесстыжие» (Турция)
- «Триггер» (Россия)
- «Ведьмак» (США)
- «Истребитель демонов» (Япония)
- «Рик и Морти» (США)
- «Атака титанов» (Япония)
- «Трудные подростки» (Россия)
- «Очень странные дела» (США)
- «Чикатило» (Россия)
- «Ходячие мертвецы» (США)
- «Человек-бензопила» (Япония)
- «Ветреный» (Турция)
- «Пацаны» (США)
- «Универ» (Россия)
Новость по темеВ 2022 году в России резко сократился интерес к сериалам
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