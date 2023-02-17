Видео: новую рекламу Hogwarts Legacy связали с фильмами по «Гарри Поттеру»

Авторы Hogwarts Legacy опубликовали на своём YouTube-канале рекламный ролик, который сейчас крутится по телевизорам всего мира. В нём создатели обращаются к зрителям, которые когда-то смотрели «Гарри Поттера» — им предлагают погрузиться во вселенную самим, показывая схожие кадры из киносаги и самой игры.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Hogwarts Legacy тем временем уже бьёт рекорды продаж в Европе: ролевой экшен показал лучший одиночный старт в Британии со времён наипопулярнейшей Red Dead Redemption 2. И с помощью такой рекламы Warner Bros. наверняка привлечёт к своему проекту ещё большую аудиторию.

Hogwarts Legacy уже вышла на ПК, PS5 и Xbox Seires. До PS4 и Xbox One игра доберётся 4 апреля, а до Nintendo Switch — 25 июля.