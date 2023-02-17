Sid Meier’s Civilization 7 уже делают

В разработку запустили седьмую часть знаменитой стратегической серии Sid Meier’s Civilization. Об этом авторы цикла рассказали в официальном «твиттере» серии.

Горячие новости! Следующая игра серии Civilization в разработке.

Подробности пока неизвестны, как и точное название грядущей стратегии. Напомним, последняя, шестая номерная часть Civilization вышла в 2016 году на ПК. До Nintendo Switch игра добралась в 2018-м, а до стационарных PS4 и Xbox One — в 2019-м. Игра также получила несколько масштабных расширений.

Год назад известный разработчик игр Сид Мейер и по совместительству создатель культовой стратегии Civilization высказался про игровую индустрию и современные тренды.

Мейер не поддерживает разработчиков, которые добавляют в свои игры микротранзакции и в первую очередь думают о монетизации. По словам Сида Мейера, залог хорошей игры — увлекательный геймплей.