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Sid Meier’s Civilization 7 уже делают

Sid Meier’s Civilization 7 уже делают
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В разработку запустили седьмую часть знаменитой стратегической серии Sid Meier’s Civilization. Об этом авторы цикла рассказали в официальном «твиттере» серии.

Горячие новости! Следующая игра серии Civilization в разработке.

Подробности пока неизвестны, как и точное название грядущей стратегии. Напомним, последняя, шестая номерная часть Civilization вышла в 2016 году на ПК. До Nintendo Switch игра добралась в 2018-м, а до стационарных PS4 и Xbox One — в 2019-м. Игра также получила несколько масштабных расширений.

Год назад известный разработчик игр Сид Мейер и по совместительству создатель культовой стратегии Civilization высказался про игровую индустрию и современные тренды.

Мейер не поддерживает разработчиков, которые добавляют в свои игры микротранзакции и в первую очередь думают о монетизации. По словам Сида Мейера, залог хорошей игры — увлекательный геймплей.

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Автор культовой Civilization Сид Мейер считает микротранзакции разрушительными для игр
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