Отвратительный топляк из The Last of Us стал секс-символом для фанатов
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В пятом эпизоде сериала The Last of Us зрителей напугал и поразил огромный и ужасающий топляк. Его сыграл британский каскадёр и актёр Адам Бейзил. Благодаря этой роли у него появилось много поклонников.
Адам признался, что для многих фанатов топляк стал своеобразным секс-символом. Зрители даже начали писать актёру любовные письма и приглашать на свадьбы.
Видимо, он стал секс-иконой. Он будоражит воображение многих людей. Кто-то спросил меня, приду ли я на их свадьбу. Фанаты даже присылали мне любовные письма. Топляк действительно пробудил в людях что-то такое, о чём, я думаю, даже они не подозревали. Он большой папа-гриб, настоящий новый мем.
Напомним: топляка создали без использования компьютерной графики. Чтобы создать это чудовище, команда профессионалов создала 40-килограммовый костюм, который носил двухметровый Бейзил.
Премьера шестой серии состоится 20 февраля на HBO Max. В ней Джоэл встретит своего младшего брата Томми.
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