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Известную взломщицу видеоигр забанили на Reddit из-за Hogwarts Legacy

Известную взломщицу видеоигр забанили на Reddit из-за Hogwarts Legacy
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Популярную хакершу под ником EMPRESS забанили на Reddit. Её «отменило» руководство портала. Точная причина блокировки неизвестна, но девушка уверена, что это произошло из-за её работы над взломом недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

EMPRESS прилюдно назвала администрацию Reddit трусами. Она уже ищет другую площадку, где аудитории можно будет рассказывать о грядущих и текущих «проектах». При этом дату выхода пиратской версии новой игры по «Гарри Поттеру» она не назначила. Ранее она хвалилась тем, что уже смогла обойти защиту приключения.

3 февраля EMPRESS пообещала взломать Hogwarts Legacy за 10 дней. Сообщается, что ей это удалось, но положение подпортил патч первого дня.

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Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

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