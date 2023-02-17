Известную взломщицу видеоигр забанили на Reddit из-за Hogwarts Legacy

Популярную хакершу под ником EMPRESS забанили на Reddit. Её «отменило» руководство портала. Точная причина блокировки неизвестна, но девушка уверена, что это произошло из-за её работы над взломом недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

EMPRESS прилюдно назвала администрацию Reddit трусами. Она уже ищет другую площадку, где аудитории можно будет рассказывать о грядущих и текущих «проектах». При этом дату выхода пиратской версии новой игры по «Гарри Поттеру» она не назначила. Ранее она хвалилась тем, что уже смогла обойти защиту приключения.

3 февраля EMPRESS пообещала взломать Hogwarts Legacy за 10 дней. Сообщается, что ей это удалось, но положение подпортил патч первого дня.

Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.