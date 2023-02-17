Точная дата и время выхода Atomic Heart
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Издательство Focus Entertainment назначило точное время выхода ретрофутуристического боевика Atomic Heart.
Время немного отличается в зависимости от региона и платформы. Версия Atomic Heart на ПК в Steam станет доступна 21 февраля в 1:00 по московскому времени. Игру на консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass можно будет начать проходить с 0:01 часов — по локальному времени каждого пояса. Владельцы аккаунтов других стран могут сверить время в интернете.
Дата и время релиза Atomic Heart в Steam и на консолях
Фото: Focus Entertainment
Фото: Focus Entertainment
В России и странах СНГ Atomic Heart будет доступна только через VK Play. Согласно обратному отсчёту на странице игры на платформе, боевик станет доступен 21 февраля в 2:00 по московскому времени.
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