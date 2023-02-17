Лайам Нисон: спин-оффы только вредят «Звёздным войнам»

Лайам Нисон в ленте «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» воплотил образ одного из самых могучих джедаев — благородного Квай-Гон Джинна. Знаменитый актёр недавно заявил, что огромное количество спин-оффов только вредят культовой франшизе, лишая её былой загадочности и магии.

У «Звёздных войн» так много спин-оффов. Из-за них франшиза странным образом лишается тайнственности и магии.

Нисон также подтвердил, что сейчас он не заинтересован в возвращении в мир «Звёздных войн». Напомним: Лайам отметился в роли духа Квай-Гона в прошлогоднем сериале «Оби-Ван Кеноби». Ещё он признался, что съёмки в «Скрытой угрозе» были прекрасным временем.

Просто не могу поверить, что время пролетело так быстро. Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне.