В третьем сезоне «Мандалорца» расскажут о важности малыша Йоды для «Звёздных войн»

Возможно, миловидный и любимый фанатами Грогу или малыш Йода — один из важнейших героев вселенной «Звёздные войны». Вероятно, в третьем сезоне сериала «Мандалорец» расскажут о его судьбе. И объяснят его ценность.

В сериале «Книга Бобы Фетта» есть флешбэк, в котором показывают, как малыша отчаянно защищают несколько джедаев во время Приказа 66.

Приказ 66 объявил джедаев изменниками Республики и требовал их немедленного и беспрекословного уничтожения. Его отдал Верховный канцлер Палпатин. Это событие положило начало истреблению джедаев.

Один внимательный фанат заметил в трейлере третьего сезона «Мандалорца» кадр, где Грогу во время истребления джедаи тоже защищают, но с другого ракурса. Вероятно, это доказательство того, что малыш Йода очень важен для всего ордена. Его не просто спасли во время рейда, но и бережно сопроводили в безопасное место. Это резко контрастирует с другими сценами, где джедаи, подвергшиеся нападению во время Приказа 66, остались беззащитными.

Если Грогу выводит из храма целая команда джедаев, это заставляет меня предположить, что он важнее, чем обычный юнлинг.