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Звезда «Славных парней» и GTA: Vice City Рэй Лиотта получит посмертную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Рэй Лиотта получит посмертную звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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Знаменитый актёр Рэй Лиотта скончался в мае прошлого года. Сегодня стало известно, что он получит посмертную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Церемония открытия звезды артиста состоится 24 февраля этого года — через восемь месяцев со дня его кончины.

Рэй Лиотта получил наибольшую известность благодаря кинематографу. Он снялся в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе, а также сыграл в лентах «Револьвер» (2005) и «Козырные тузы» (2006). В общей сложности Лиотта снялся более чем в 50 лентах. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет во время съёмок ленты «Опасные воды». В прошлом году Мартин Скорсезе заявил, что ему было очень приятно работать с Рэем.

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Теги Чемп.Play GTA •••

Заглавное фото: Michael Loccisano/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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